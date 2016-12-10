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Adana’da ‘Huzur’ uygulaması

Türkiye geneli 81 vilayette düzenlenen ‘Huzur’ uygulaması, Adana’da Emniyet Müdürü Osman Ak’ın katılımıyla gerçekleşti.

Adanada Huzur uygulaması

10 Aralık 2016 08:18

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (Kom), Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM), Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim,Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, katılımıyla ‘Huzur’ uygulaması düzenlendi.

Düzenlenen uygulamada, Adana Emniyet Müdürü Osman Ak’ında katıldığı 39 adreste 350 eğlence ve umuma açık yerler denetlenirken, farklı birimlerden bin polis’in katılımıyla gerçekleşti. Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek verdi. Uygulamalarda 4500 kişi sorguya alınırken, 23 aranan şahıs yakalandı. Trafik kontrollerinde 2500 araç kontrol edildi. 62 araca 22 bin lira ceza kesildi. Kontrol edilen araçlarda, 9 tabanca, 1 av tüfeği, 300 şişe sahte içki, 60 gram esrar, 4 captagon sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Öte yandan, uygulamaların düzenlendiği yerlerde polis ekipleri uzun namlulu silahla yoğun güvenlik önlemi aldı.

Etiketler: Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdürü Osman Ak


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