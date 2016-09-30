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Adana'da İHA'ların uçuşuna yasak getirildi

Adana Valiliği, uzaktan kontrol edilebilen ve "drone" olarak da tanımlanan İnsansız Hava Araçlarının (İHA) uçuş bölgelerine yasak ve sınırlama getirdi.


30 Eylül 2016 16:33

Valilikten yapılan açıklamada, İHA'ların uçuşlarına yönelik “uçuşa yasak ve izinle uçurulacak bölgelerin” belirlenmesi kararının kamu düzenini ve güvenliğini sağlamak amacıyla alındığı belirtildi.

30 Eylül 2016 tarihi itibariyle İHA'ların uçuşlarına yönelik yasaklama getirilen yerler şöyle:
"İrtifaya bağlı olmaksızın havalimanlarında, askeri binalar ve tesisler, cezaevi, akaryakıt depolan ve istasyonları, silah/fişek fabrika ve depoları gibi kritik yapı, tesis ve varlıkların çevresinde, il valiliği, il ve ilçe emniyet müdürlüğü hizmet binaları, il jandarma ve ilçe jandarma ile jandarma karakol komutanlığı hizmet binaları, İncirlik 10.Tanker Üs Komutanlığı, tümen ve hizmet görev alanları, kamu kurumlan konutları, Adana Adliyesi hizmet binaları ve lojmanları, ceza ve tevkif evleri, Seyhan/Çatalan baraj gölleri ve regülatörleri, şehirlerarası karayolları ve bağlantıları, Milli İstihbarat Teşkilatı hizmet binaları ve lojmanları, havalimanları ve çevresi."
Organize Sanayi Bölgesi, Ceyhan BOTAŞ, Ceyhan Serbest Bölge, Metal Sanayi Sitesi, enerji boru hatlarının bulunduğu bölgeler, tüm ilçelerdeki sanayi bölgeleri, Tufanbeyli Termik Santrali, büyük trafolar ve HES’ler, toplantı ve gösteri yürüyüşüne müsaade edilen alan ve güzergahlar ile açık ve kapalı spor müsabakaları yapılan alanlarda, yasaklı bölgelerin dışında kalan il ve ilçelerdeki meskun mahallerde, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün 22.02.2016 tarihli İnsansız Hava Araçları Sistemleri Talimatında İnsansız Hava Araçlarının uçurulmasına ilişkin bölümler saklı kalmak kaydıyla uçuş gerçekleştirilmeden en az 48 saat önce valilik ya da kaymakamlıktan izin alınıp ilgili bilgiler en yakın kolluk birimine verildikten sonra İHA'lar kullanılabilecek.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenen kurallara aykırı olarak veya mülki idare amirlerince belirlenen alanlar dışında insansız hava aracı uçuran kişilere bin Türk Lirasından on bin Türk Lirasına kadar idari para cezası uygulanacağı kaydedildi. 

Etiketler: adana, adana valiliği, drone, İHA'ların uçuşu yasak


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