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Adana’da iki kadın silah zoruyla arabaya bindirilerek kaçırıldı

Adana’da, kimliği belirlenemeyen kişi ve kişilerce iki kadın silah zoruyla bir araca bindirilerek kaçırıldı.

Adanada iki kadın silah zoruyla arabaya bindirilerek kaçırıldı

20 Temmuz 2017 07:41
İki kadın silah zoruyla arabaya bindirilerek kaçırıldı - Tıkla İzle

Olay, Seyhan İlçesi Reşatbey Mahallesi 62019 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki bir araç durdu. Araç içerisinde bulunan iki kadın yardım çığlıklarıyla aşağı indi. Bunun üzerine bir inşaat bekçisi durumu polis ekiplerine bildirdi. Araç içerisinde bulunan kimliği belirlenemeyen kişi ve kişiler aşağı inerek pompalı tüfekle bir el havaya ateş açtı. Kızları korkutan kişi ve kişiler zorla araca bindirerek hızla olay yerinden ayrıldı.

Polis şahısları yakalama çalışmalarına devam ediyor. 

Süleyman Cenk İdaye


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