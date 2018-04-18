Diğer
Kategoriler

Adana’da inşaat çöktü: 2 işçi yaralı

Adana’da bir iş yerinin içerisinde yapılan inşaat tadilatının çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

Adanada inşaat çöktü: 2 işçi yaralı

18 Nisan 2018 21:12

Alınan bilgiye göre, olay, Seyhan İlçesi Yeşiloba Mahallesi 46022 sokakta bulunan bir iş yerinin içerisinde meydana geldi. İş yerinin içerisinde yapılan inşaat çalışmaları sırasında, işçiler yemek arası verdi. İşçiler yemeklerini yediği sırada inşaat bir anda çöktü. İki işçi sıkışırken, çevredeki vatandaşlar işçileri kurtardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri işçileri kentteki çeşitli hastanelere kaldırırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.  

Süleyman Cenk İdaye

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç