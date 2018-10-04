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Adana'da iskele çöktü: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'da iskele çöktü: 1 ölü, 1 yaralı
Adana'da iskele çöktü: 1 ölü, 1 yaralı

Adana’da 2 işçi, bir binanın boyasını yapmak için kurdukları iskelenin çökmesi sonucu demir yığınları altında kaldı. Olayda işçilerden biri öldü, diğeri yaralandı.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi 63006 sokakta meydana geldi. Özel bir şirkette boya işleri yapan Metin K. ve Mehmet Ç. bir apartmanın dış cephe boyasını yapmak için kurdukları demir iskelenin çökmesi sonucu demir yığınının altında kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine 112 sağlık ekipleri ve Cankur ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Metin K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Mehmet Ç. ise Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mehmet Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

Olayı gören Hacer Alptekin adlı kadın da önlem alınmadan işçilerin çalıştığını belirterek, “Demir olduğu gibi işçilerin üzerine düştü. Çevredeki insanlar yardım için demirleri kaldırmaya çalıştı kaldıramadılar. Türkiye'nin en büyük sorunu bu işte hiçbir güvence yok. Adam sabah kalktığı ekmeğinin peşine işe geldi bak ne oldu demir yığınlarının arasında kaldı” dedi.

Öte yandan apartmanda dış cephe boyası yapan işçilerin önlem için taktıkları baretin de düşme esnasında ağaca takılı kaldığı görüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Mustafa Yusuf Kantarlı 

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