Adana’da Jandarmadan kaçakçılık operasyonu

İl Jandarma Komutanlığınca, emniyet ve asayişin sağlanması ile kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla Sarıçam-Kılıçlı Mahallesi'nde yapılan çalışmada, faturası irsaliyesi olmayan ve kaçak olduğu değerlendirilen piyasa değeri yaklaşık 150 bin TL olan 307 adet cep telefonu ekranı, 9 adet tablet ekranı, 48 adet cep telefonu bataryası, 125 adet cep telefonu kasası, 172 adet cep telefonu kapağı, 74 adet tablet koruma camı ve 305 adet cep telefonu koruma camı ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.