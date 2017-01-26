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Adana'da Kalaşnikofla üçlü infaz

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir mezarlıkta 3 kişi kalaşnikof marka otomatik tüfek ve tabancayla vurularak öldürüldü.

Adanada Kalaşnikofla üçlü infaz

26 Ocak 2017 10:15
Adana'da Kalaşnikofla üçlü infaz - Tıkla İzle

Olay, Yüreğir ilçesindeki Alihocalı Mahallesi'ndeki mezarlıkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde mezarlığa gelen vatandaşlar 01 ERG 36 plakalı otomobilin şoför koltuğunda bir, aracın çevresinde ise 2 kişiye ait ceset gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine mezarlığa gelen polis ekipleri yaptıkları incelemelerde 3 kişinin Kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve tabancayla vurularak öldürüldüğünü tespit etti.

Cenazeler otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı. 

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya
 

Etiketler: adana, infaz, kalaşnikof


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