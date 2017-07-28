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Adana'da kamerayı gören hırsız şaşkına döndü

Adana'da girdiği evden 3 cep telefonu çalan hırsızlık zanlısı, apartmandan çıkarken güvenlik kamerasını görünce şaşkına döndü.

Adanada kamerayı gören hırsız şaşkına döndü

28 Temmuz 2017 08:47
Kamerayı gören hırsız şaşkına döndü - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde sabaha karşı meydana geldi. İddiaya göre, Kadir T. (25) bir apartmanda kapıyı zorladığı eve girdi. Evden 3 cep telefonu ve 1 tablet ile 350 lira çalan hırsız, olaydan sonra ses çıkarmamak için ayakkabılarını çıkartarak merdivenlerden aşağıya indi. Tam apartmandan çıkacağı sırada güvenlik kamerasını fark eden zanlı ne yapacağını bilemedi. Şaşkına dönen hırsız çaldığı malzemelerle hızla koşup uzaklaştı. Olay anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Sabah soygunu fark eden ev sahibi Tekin Ö. polisi aradı. İnceleme yapan Hırsızlık Bürosu ekipleri güvenlik kameralarından zanlının kimliğini tespit etti. Aynı suçtan çok sayıda suç kaydı olan Kadir T., görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu itiraf etti.

Zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya

Etiketler: adana, hırsız


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