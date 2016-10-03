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Adana'da kapkaç zanlısı 2 kişi yakalandı

Adana'da kapkaç yaptıkları ileri sürülen 2 kişi yakalandı.

Adanada kapkaç zanlısı 2 kişi yakalandı

03 Ekim 2016 15:52

Edinilen bilgiye göre, Huzur Caddesi üzerinde kurulan semt pazarına gitmek için evden çıkan ve bebek arabası kullanan Fatma Bilir'in (31) arkasından yaklaşan, aynı motosiklete binmiş 2 kişi, kadının omzundaki çantayı alıp ara sokaklara kaçtı. İçerisinde 75 lira bulunan çanta ile kaçan kapkaççıları yakalamak için harekete geçen Güven Timleri, 2 zanlıyı kısa süre sonra Koza Mahallesi'nin ara sokaklarında yakaladı. 

Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheliler, görgü tanıkları tarafından da teşhis edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgularında suçlamayı kabul etmeyen 2 zanlı, adliyeye sevk edildi. Zanlılar, gazetecilerin "Kapkaç yapmışsınız" sözüne, "Kim kapkaç yapmış, kamera kayıtlarını çıkartıp ispatlayın" diyerek tepki gösterdi. 

Uyuşturucu madde bulundurmak ve dolandırıcılık suçlarından kaydı bulunan 2 zanlı, Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından adliyeye götürüldü. Fatih Keçe

Fatih Keçe


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