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Adana’da kargo kamyonu kundaklandı

Adana’da park halindeki bir kargo kamyon, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandı.

Adanada kargo kamyonu kundaklandı

03 Kasım 2016 00:00
Adana’da kargo kamyonu kundaklandı - Tıkla İzle

Olay, gece saatlerinde Meydan Mahallesi 39024 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, özel bir kargo firmasına ait 01 BNE 32 plakalı kamyon, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ön kısmına benzin dökülerek yakıldı. Alevleri fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine polisle birlikte olay yerine gelen itfaiye yanan aracı söndürdü.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri de zırhlı araçlarla olay yerine gelerek kamyonun çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Görgü tanıklarının anlattığı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucu terör örgütü PKK lehine kağıt bırakılıp, araca benzin dökülüp yakıldığı belirlendi. TEM ekipleri ayrıca olay yerine yakın bir noktada şüpheli 3 kişiyi de gözaltına aldı.
Kargo firmasının şube müdürü P.A. ve aracın şoförü E.C. olay yerine gelerek polise ifade verdi. Maddi hasar meydana gelen kamyon daha sonra çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Umutcan İşledici
 

Etiketler: adana, kundaklama


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