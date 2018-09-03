Adana'da kazanan yok!

Spor Toto 1. Lig’in 4. haftasında Adana Demirspor sahasında karşılaştığı İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
4. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Perovic vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
13. dakikada ceza sahası içine yapılan ortada kafa vuruşunu yapan Pote topu ağlarla buluşturdu. 1-1
36. dakikada Traore’nin ceza sahası dışından çektiği şutta meşin yuvarlar auta çıktı.
39. dakikada ceza sahasına açılan ortadan vole vuran Ali Dere, meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 1-2
45. dakikada Kosecki’in ceza sahası içinde çektiği şutu kaleci son anda kurtardı.
57. dakikada Pote ceza sahasında düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Pote kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 2-2
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Erkan Özdamar xx, Özgür Ertem xx, Soner Maraş xx
Adana Demirspor: Şahin Akbaba xx, Talha Sanuç xx, Galip Güzel xx, Traoere xx, Pote xx, Herve Kage xx (Batuhan Karadeniz dk. 87 ?), Milan Mitrovic xx, Hakan Bilgiç xx, Murat Akın xx, Orkan Çınar x (Murat dk. 46 x), Batuhan İşçiler xx (Orhan Taşdelen dk. 64 x), Jakup Kosecki xx
Yedekler: Sabri Fener, Berk Yıldız, Emre Nefiz, Erdal Öztürk, Orkan Çınar
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
İstanbulspor: Umut Kaya x, Wellington xx, Eslem Öztürk xx (Arif Morkaya dk. 71 x), Muammer Sarıkaya xx, Ali Dere xx (Muhammet Demirci dk. 80 x), İbrahim Yılmaz xx (Murat Duruer dk. 70 x), Aldin Cajic xx, Tuncer Duhan Aksu xx, Slavko Perovic xx, Barış Örücü xx, Muhammde Ali Kurt xx
Yedekler: Alperen Uysal, Muhsin Yıldırım, Patrick Etoga Atchom, Halil Yılmaz
Teknik Direktör: Orhan Çıkırıkçı
Goller: Pote (dk. 13 ve 57 pen.) (Adana Demirspor), Slavko Perovic (dk. 4), Ali Dere (dk. 39) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Hakan Bilgiç, Traore, Batuhan İşçiler (Adana Demirspor), Muammer Sarıkaya, Arif Morkaya (İstanbulspor)