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Adana'da kazanan yok!!

Adana'da kazanan yok!!
Adana'da kazanan yok!!

Spor Toto 1. Lig'de Adanaspor ile Gazişehir Gaziantep 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Adanaspor evinde Gazişehir Gaziantep ile karşılaştı. Mücadelede karşılıklı atılan goller ile 1-1 sona erdi.

Maçtan dakikalar 

17. dakikada Yonathan'ın köşe vuruşundan ortasında Yalçın'ın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
57. dakikada Kubilay'ın çaprazdan sert şutunda top üstten auta çıktı.
58. dakikada Yonathan'ın ortasında Adanaspor savunmasından seken topun gelişine vuran Oğulcan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
60. dakikada Adanaspor'da Hakan'ın ortasında ceza alanı içerisinden Feczesin topa vuramadı top kaleci Günay'da kaldı.
66. dakikada Gökhan Sazdağı kullanığı serbest vuruşta topu ağlarla buluşturdu. 1-1
85. dakikada Yonathan'ın ortasında Kubilay'ın plasesinde top yandan az farkla auta çıktı.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Cemal Bingül, Baran Eraslan
Adanaspor: İrfan, Berkan, Abdulkadir, Onur, Özkan, Kenan, Hakan, Bilal (Bumba dk. 57), Gökhan (Andaç dk. 87 ?), Kone, Ahmet (Feczesin dk. 46)
Yedekler: Karacic, Göksu, Doğanay, Eren
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Gazişehir Gaziantep: Günay, Ahmet, Yalçın, Rıdvan, Samican (Balogun dk. 80), Jefferson (Okan dk. 72), Segbefia, Kubilay, Poepon (Chabbi dk. 61), Oğulcan, Yonathan
Yedekler: Nihat, Kerim, Muhammed, Mahmut
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Goller: Oğulcan (dk. 58) (Gazişehir Gaziantep), Gökhan (dk. 66) (Adanaspor)
Sarı kartlar: Kenan, Onur, Abdulkadir (Adanaspor), Oğulcan, Rıdvan, Balagun, Yalçın (Gazişehir Gaziantep)

Cemil Serezli
 

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