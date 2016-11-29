Edinilen bilgiye göre, Sinanpaşa Mahallesi'nde 34 öğrencinin kaldığı özel bir kız öğrenci yurdunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 1 görevli ve 11 öğrenci hayatını kaybetti, 22 öğrenci de yaralandı. Yaralı öğrencilerin tedavi altına alındığı ve sağılık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Adana’nın Aladağ ilçesinde bir yurtta çıkan yangında yaralanan öğrencilerden 6'sı Kozan Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Adana’nın Aladağ ilçesinde bir yurtta çıkan yangında yaralanan öğrencilerden 6’sı Kozan Devlet Hastanesine getirildi. Ambulanslarla Kozan Devlet hastanesine getirilen yaralılar hastanede hazır bekletilen görevliler tarafından tedaviye alındı. Hastaneye gelen yaralıların isimleri şöyle: “Yasemin Kara (13),Hafize Sultan(12),Seda Topbaş(12),Şule Altun(11),Emine Pertlek(12) ve Nefize Sarıkaya(14).”

Yaralı öğrencilerin tedavisi devam ederken yakınları da hastaneye akın etti.

Öte yandan, Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve İl Emniyet Müdürü Osman Ak, yangın yerinde incelemelerde bulundu.

Nuri Pir - Umutcan İşledici

