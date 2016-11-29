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Adana’da kız öğrenci yurdunda yangın: 1 görevli ve 11 öğrenci hayatını kaybetti

Adana'nın Aladağ ilçesindeki kız öğrenci yurdunda çıkan yangında 1 görevli ve 11 öğrenci hayatını kaybetti, 22 öğrenci de yaralandı.

Adanada kız öğrenci yurdunda yangın: 1 görevli ve 11 öğrenci hayatını kaybetti
Öğrenci yurdunda yangın faciası - Foto Galeri
Öğrenci yurdunda facia: Ölü sayısı 12’e yükseldi - Web TV

29 Kasım 2016 20:13
Öğrenci yurdunda yangın faciası - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Sinanpaşa Mahallesi'nde 34 öğrencinin kaldığı özel bir kız öğrenci yurdunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 1 görevli ve 11 öğrenci hayatını kaybetti, 22 öğrenci de yaralandı. Yaralı öğrencilerin tedavi altına alındığı ve sağılık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Adana’nın Aladağ ilçesinde bir yurtta çıkan yangında yaralanan öğrencilerden 6'sı Kozan Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Adana’nın Aladağ ilçesinde bir yurtta çıkan yangında yaralanan öğrencilerden 6’sı Kozan Devlet Hastanesine getirildi. Ambulanslarla Kozan Devlet hastanesine getirilen yaralılar hastanede hazır bekletilen görevliler tarafından tedaviye alındı. Hastaneye gelen yaralıların isimleri şöyle: “Yasemin Kara (13),Hafize Sultan(12),Seda Topbaş(12),Şule Altun(11),Emine Pertlek(12) ve Nefize Sarıkaya(14).”
Yaralı öğrencilerin tedavisi devam ederken yakınları da hastaneye akın etti.

Öte yandan, Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve İl Emniyet Müdürü Osman Ak, yangın yerinde incelemelerde bulundu. 

Nuri Pir - Umutcan İşledici
 

Etiketler: adana, öğrenci


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