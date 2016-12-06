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Adana’da koca dayağı ölüme neden oldu

Adana’da sokakta darp edilmiş halde bulunan 21 yaşındaki Şehriban E. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Adanada koca dayağı ölüme neden oldu

06 Aralık 2016 08:21

Olay, dün gece 00.30 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Dağlıoğlu Mahallesi Obalar Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre kocası İzzet E. tarafıdan evde darp edilen Şehriban E.(21) kendini sokağa atarak canını kurtamaya çalıştı. Ağır yaralanan Şehriban E. vatandaşların ambulansı araması üzerine Adana Numune Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalelerin ardından yoğun bakıma kaldırılan Şehriban E. bugün gece yarısı 00.30 sıralarında yaşamını yitirdi. Firarı koca İzzet E.’yi yakalama çalışmaları devam ediyor, polis olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

Süleyman Cenk İdaye 

Etiketler: adana koca dayağı, koca dayağı


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