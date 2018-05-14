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Adana'da korkunç kaza: 2 ölü

Adana’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Çevredeki meraklı vatandaşlar ise kaza anını cep telefonuyla görüntüledi.

Adanada korkunç kaza: 2 ölü

14 Mayıs 2018 23:08

Olay, Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı Havaalanı Alt Geçidi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mersin yönüne seyreden 01 DER 94 plakalı motosiklete bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen motosiklet, karşı yönden gelen Nurettin Y. idaresindeki 01 FB 038 plakalı otomobilin altında kaldı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosikletteki 2 kişinin de öldüğünü belirledi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptığı sırada çevredeki vatandaşların kaza yerini cep telefonuyla görüntülemesi dikkat çekti. Kazada hayatını kaybedenlerden birinin Ahmet Özdemir (19) olduğu belirlenirken, diğer şahsın üzerinden kimlik çıkmadı. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Süleyman Cenk İdaye

 

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