Adana'da korkutan patlama!

Olay, Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi Hürriyet Polis Karakolu’nun arkasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen kar maskeli 13 yaşlarında iki çocuk ses bombası atıp kaçtı. Şiddetli patlama şehrin birçok bölgesinde duyulurken, olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme polislerinin yaptığı incelemede, el yapımı patlayıcının (EYP) ses bombası tarzında olan bir bomba olduğunu tespit etti. İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız’da olay mahalline gelerek incelemelerde bulundu. Atılan ses bombası sonucunda bir evin camları kırılırken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Polisin olayı gerçekleştiren çocukları arama çalışmalarına devam ediyor.

Süleyman Cenk İdaye

