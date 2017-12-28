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Adana'da korkutan patlama!

Adana’da yüzü maskeli iki çocuk tarafından polis merkezi arkasına atılan ses bombası şehirde kısa süreli paniğe neden oldu. Patlama şehrin çeşitli yerlerinden duyuldu.

Adanada korkutan patlama!

28 Aralık 2017 19:35
Adana'da korkutan patlama! - Tıkla İzle

 Olay, Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi Hürriyet Polis Karakolu’nun arkasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen kar maskeli 13 yaşlarında iki çocuk ses bombası atıp kaçtı. Şiddetli patlama şehrin birçok bölgesinde duyulurken, olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme polislerinin yaptığı incelemede, el yapımı patlayıcının (EYP) ses bombası tarzında olan bir bomba olduğunu tespit etti. İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız’da olay mahalline gelerek incelemelerde bulundu. Atılan ses bombası sonucunda bir evin camları kırılırken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Polisin olayı gerçekleştiren çocukları arama çalışmalarına devam ediyor. 

Süleyman Cenk İdaye
 

 

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