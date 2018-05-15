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Adana'da kundaklama iddiası

Adana’nın Kozan ilçesinde gece geç saatlerde bir apartmanın otoparkında park halinde bulunan üç otomobil sebebi belirlenemeyen bir şekilde yandı.

Adanada kundaklama iddiası

15 Mayıs 2018 04:23

Yanan otomobillerden biri kullanılamaz hale gelirken diğer iki otomobilde ise maddi hasar oluştu. Edinilen bilgiye göre olay Karacaoğlan Mahallesi Çevre yolu Üzerindeki bir apartmanın otoparkında meydana geldi. Gece geç saatlerde Pınar Uyan, Özer Kaya ve kimliği öğrenilemeyen bir vatandaşa ait 20 HB 120, 06 LUG 50 ve 01 CBR 08 plakalı otomobiller kimliği öğrenilemeyen kişi yada kişiler tarafından kundaklandığı iddia edildi.
Apartmanın otoparkında yanan otomobilleri gören apartman sakinleri hemen 110 itfaiye ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yanan otomobilleri uzun uğraşlar sonucu söndürdü. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alarak yanan araçlar üzerinde incelemede bulundu. Olay yerine güvenlik amacı ile ambulans ve sağlık görevlileri de geldi.
Öte yandan olayda otomobili yanarak kullanılamaz hale gelen ve gazeteciler açıklama yapan Pınar Uyan isimli vatandaş ise otomobilinin kundaklandığını iddia etti.
Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

Etiketler: adana, kundaklama

 

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