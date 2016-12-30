Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Adana’da maddi hasarlı zincirleme trafik kazası

Adana’da maddi hasarlı zincirleme trafik kazası

Adana’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında maddi hasar meydana geldi. Yol tek taraflı trafiğe kapandı.

Adanada maddi hasarlı zincirleme trafik kazası

30 Aralık 2016 08:14
Adana’da maddi hasarlı zincirleme trafik kazası - Tıkla İzle

Kaza, 2.30 sıralarında D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 NM 434 plakalı otomobil, D-400 trafik kavşağını geçtikten sonra yol kenarında park halinde bulunan 34 HJ 0726 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç’ı 200 metre kadar sürükleyen otomobil, refüje çıkarak durabildi. Aynı yönde gelen 01 DJD 44 plaklı cip ise kaza yapan araca çarpmamak için refüje çıktı.
Kazadan yaralanan olmazken, D-400 karayolunda trafik tek şeritten kontrollü sağlandı. 

Süleyman Cenk İdaye

Etiketler: adana, zincirleme kaza


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 4°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 5°C

  • Bursa

    Bursa 1°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç