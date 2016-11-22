Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Adana’nın merkez Seyhan, Çukurova ve Yüreğir ilçelerinde bulunan masaj salonlarına yönelik uygulama yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğünün diğer birimlerinden de toplam 200 polisin katıldığı ve 30 adreste düzenlenen uygulamada, ekipler masaj salonlarında bulunan müşterilere de GBT sorgulaması yaptı. Masörlerin çalışma ruhsatları kontrol edilirken, evrak eksiği olan iş yerlerine işlem yapıldı.

Operasyon esnasında uzun namlulu silahlı polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Umutcan İşledici