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Adana'da mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırlar yandı

Adana’da mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı 15 çadır yandı.

Adanada mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırlar yandı

13 Şubat 2017 21:21

Yangın, saat 19.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Ağzıbüyük Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğu ve Güneydoğu’dan Adana'ya gelerek tarlalarda çalışan mevsimlik işçilerin kaldığı çadırların bulunduğu alanda belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek, branda ve çalılardan yapılmış çadırlara sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla 1 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Yangında 15 çadır kullanılamaz hale gelirken, polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Süleyman Cenk İdaye 

 

Etiketler: adana


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