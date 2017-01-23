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Adana’da ’miras’ intiharı

Adana’da miras paylaşımı nedeniyle kardeşleriyle arasında sorun çıkan bir kişi, girdiği bunalım sonucu 7 katlı binanın damından atlayarak intihar etti.

Adanada miras intiharı

23 Ocak 2017 10:50
Adana’da ’miras’ intiharı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, miras nedeniyle bir süredir kardeşleriyle problem yaşadığı ileri sürülen Ali İhsan G.’nin (54) psikolojisi bozuldu. Ali İhsan G. bu sabah 7 katlı apartmanın damına çıkarak oradan kendini aşağı bıraktı. Beton zemine çakılan şahsı gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bir süre sonra olay yerine Ali İhsan G.’nin yakınları gelerek gözyaşı döktü.

Ali İhsan G.’nin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya


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