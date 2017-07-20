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Adana’da mobilya atölyesi alevlere teslim oldu

Adana’da bir mobilya atölyesinde çıkan yangında, can kaybı yaşanmazken maddi hasarın büyük olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri yangın söndürme çalışması yaptığı sırada vatandaşın birisi telefonuyla sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın verdi.

Adanada mobilya atölyesi alevlere teslim oldu

20 Temmuz 2017 22:44
Adana’da mobilya atölyesi alevlere teslim oldu - Tıkla İzle

Yangın, Yüreğir ilçesi Güzel Mahallesi Mobilyacılar ve Keresteciler Sitesi’nde bulunan bir mobilya atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz nedeni belli olmayan bir sebepten dolayı mobilya atölyesinde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 buçuk saatlik çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı.
‘Vatandaş yangın anını sosyal medyada ‘canlı’ yayın ile verdi’
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları yaptığı sırada, olay yerine gelen vatandaşın birisi cep telefonuyla sosyal medya üzerinden canlı yayın verdi. Vatandaş canlı yayın verdiği sırada kendisi görüntüleyen gazetecilere ‘Şuan direk bağlıyız, canlı yayındayız’ dedi.
Yetkililer yangının çıkış nedenini araştırırken, mobilya atölyesinin tamamen kullanılmaz hale geldiği öğrenildi.

Süleyman Cenk İdaye 


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