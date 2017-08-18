Diğer
Kategoriler

Adana'da motosiklette tüp üstü yolculuk

Adana'da motosiklette mutfak tüpünün üzerine oturarak yolculuk yapan bir kişi görenleri hayrete düşürdü.

Adanada motosiklette tüp üstü yolculuk

18 Ağustos 2017 10:55

Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Şahintepe Mahallesi'nde gerçekleşti. Sarıçam ilçesinin en işlek caddesi olan Kozan Caddesi'nde bir mutfak ve piknik tüpü taşıyan sürücüyü görenler gözlerine inanamadı. Sürücü, motosikletinin arkasına koyduğu mutfak tüpünün üzerine de yolcu alınca görenleri hayrete düşürdü. Sürücü ve yolcu, tehlikeye aldırmadan yollarına devam etti. Diğer sürücülerin şaşkın bakışları arasında yoluna devam eden sürücüyü bazı vatandaşlar görüntüleyerek bu fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Fotoğraf sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı. Kimi çok komik bulurken, kimi ise çok tehlikeli buldu. Kimi sosyal medya kullanıcılarının ise Adana olduğu için bu fotoğrafı hiç yadırgamadığı mesajını yazdığı görüldü. 

Fatih Keçe 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 31°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç