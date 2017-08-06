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Adana'da nem bunaltıyor

Hava sıcaklığının 34 derece olduğu Adana'da nemin yüzde 65'e kadar çıkması nedeniyle hissedilen sıcaklık 44 dereceyi buluyor. Vatandaşlar kurşun gibi ağırlaşan havada nefes almakta bile güçlük çekiyor.

Adanada nem bunaltıyor

06 Ağustos 2017 11:28

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Ağustos'tan itibaren Türkiye genelinin yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine gireceğini bildirdi. Ancak Türkiye'nin en sıcak illerinden biri olan Adana'da bu hava dalgasına girmeden bile bunaltıcı sıcaklar görülüyor. Hava sıcaklığının bugün 34 derece olduğu Adana'da nem yüzde 65'lere kadar çıktı. Hissedilen sıcaklık ise 44 dereceyi buluyor. Hava sıcaklığı çok yüksek olmamasına rağmen nem yüksek olduğu için sokağa çıkan vatandaşlar nefes almakta bile güçlük çekiyor. Bu nedenle vatandaşlar zorunlu olmadıkça sokağa çıkmıyor. Sokağa çıkmak zorunda kalan vatandaşlar da ya gölgeden yürüyor ya da şemsiye ile çıkıyor. Bazı vatandaşlar da parklarda ağaç gölgelerinde oturmayı tercih ediyor. 

2 milyondan fazla nüfusu olan Adana'da aşırı sıcak nedeniyle vatandaşlar deniz, yayla ve havuzlara akın ettiği için şehir merkezi boşaldı. Şehir merkezinde kalan vatandaşlar da göl, havuz, akarsu ve sulama kanallarında serinlemeye çalışıyor.

Meteorolojiye göre, Adana'da hava sıcaklığı bugünden itibaren artarak salı günü 41 dereceye kadar yükselecek. 

Fatih Keçe 


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