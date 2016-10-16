Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Orçan ile Gedikli mahalleleri arasında bulunan Karasis Kalesi mevkisindeki ormanlık alanda üç yerde aynı anda yangın çıktı. Yükselen duman ve alevleri fark eden köylülerin ihbarı üzerine olay yerine söndürme ekipleri sevk edildi.

7 ilk müdahale ve 10 hizmet aracı ile 15 arazöz, 6 su tankı, 2 iş makinesi, 150 yangın söndürme işçisi ve köylüler alevlere müdahale etti. Sabaha karşı kontrol altına alınarak söndürülen yangında yaklaşık 10 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Olayla ilgili iki kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Erol Karaoğlan