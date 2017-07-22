Diğer
Kategoriler

Adana’da otomobil sürüye daldı: 30 hayvan telef oldu

Adana’da, bir otomobil karayoluna çıkan küçükbaş hayvan sürüsünün içine daldı. Kazada 30 küçükbaş hayvan telef oldu.

Adanada otomobil sürüye daldı: 30 hayvan telef oldu

22 Temmuz 2017 09:09

Kaza, Sarıçam İlçesi Suluca Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 yaşındaki Kemal Yatmaz’ın yönetimindeki 27 AY 106 plakalı otomobil, küçükbaş hayvan sürüsü karşıdan karşıya geçtiği sırada içlerine daldı.

Çarpmanın etkisiyle 30 küçükbaş hayvan telef olurken, otomobil sürücü Yatmaz aracını güçlükle durdurabildi. Yatmaz kazadan yara almadan kurtuldu. Olayı gören diğer sürücü durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi alırken, trafik akışı kontrollü sağlandı.
Öte yandan, sürünün çobanı olay yerinden kaçtı. 

Süleyman Cenk İdaye


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!