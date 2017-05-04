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Adana'da park halindeki otomobil yandı

Adana’nın Kozan ilçesinde park halindeki otomobil alev aldı. Yanan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Adanada park halindeki otomobil yandı

04 Mayıs 2017 13:43

Edinilen bilgiye göre, Türkeli Mahallesi Ağlıboğaz Caddesi üzerinde esnaflık yapan Bekir Uyar’a ait 01 ARV 74 plakalı otomobil sebebi belirlenemeyen bir şekilde motor kısmından alev aldı. Çevredeki vatandaşların otomobildeki yangını fark etmesi üzerine olay yerine çağırılan Adana Büyükşehir Belediyesi Kozan İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yanan otomobile müdahale ettiler. Otomobil itfaiyenin müdahalesi sonrası söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Otomobili en son park eden Ahmet Uyar ise, “Otomobili park ettim. İş yerine geldim. On dakika oldu olmadı iki bayan bana aracınızdan duman çıkıyor dedi. Dışarı çıktığımda aracım yanıyordu. Aracı açmaya çalıştım ama açılmadı. İtfaiye ekiplerini aradık geldiler söndürdüler” dedi.

Otomobilin elektrik aksamından kaynaklandığı düşünülen yangında can kaybı yaşanmaz iken otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı. 

Emre Bozdemir

Etiketler: adana, otomobil, yangın


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