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Adana'da park yüzünden silahlı çatışma: 1 ölü, 8 yaralı

Adana'da bir iş yeri önüne araç park etme meselesi yüzünden çıkan tartışmanın silahlı çatışmaya dönüşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Adanada park yüzünden silahlı çatışma: 1 ölü, 8 yaralı

22 Mayıs 2018 17:52

Alınan bilgiye göre, Yüreğir ilçesi, Tahsilli Mahallesi’ndeki Pazar yeri girişine 01 AAP 051 plakalı pikapla gelen bir kişi, sokakta altında iş yeri bulunan iki katlı evin önüne aracını park etti.

Araç sürücüsü, kendisini park etmemesi konusunda uyaran kişilerle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada biri çocuk 9 kişi yaralandı.

Yaralılar Adana Şehir Hastanesi ve Yüreğir Başkent Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 31 yaşındaki Aydın Yılmaz yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayda yaralanan 2 kişinin ise hala durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

 

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