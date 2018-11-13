İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adana'da parkta bıçaklı kavga: 3 yaralı

Adana'da parkta bıçaklı kavga: 3 yaralı
Adana'da parkta bıçaklı kavga: 3 yaralı

Adana’da bir parkta çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Seyhan ilçesinde Atatürk Parkı'nda oturan gençler ile yine parkta oturan diğer gençler arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle kimliği tespit edilemeyen bir şahıs cebinden çıkarttığı bıçakla 3 kişiyi yaralayıp olay yerinden kaçtı. Parktaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaşları küçük yaralı şahısları yaptığı ilk müdahalenin ardından Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların durumların iyi olduğu öğrenildi. 

Bıçaklama olayını gerçekleştiren şahsın arama çalışmaları devam ediyor.  

Mustafa Yusuf Kantarlı - Rüşan Anıl Atar 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.