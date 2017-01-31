Alınan bilgilere göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, bölücü terör örgütü PKK ve DEAŞ’a yönelik çok sayıda polisle daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı şafak vakti operasyon düzenlendi. Polis helikopterinin destek verdiği operasyona özel hareket ekipleri de katıldı. Üye oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları ile sürülen şüphelilerden 7 DEAŞ, 13 PKK’dan toplam 20 kişi gözaltına alındı. Zanlılar sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirildikten sonra, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

“Müslüman’ız diye bu hale geldik”

Düzenlen operasyonda gözaltına alınan zanlılardan birisi,” İnsanlar bizi Allah'ın dinini yaşıyoruz diye bu hallere soktu. Biz alemlerin Rabbi olan Allah'ı kabul ettik. Onu kabul ettiğimiz için ve Müslüman olduğumu için bu hale düştük” dedi.

Süleyman Cenk İdaye