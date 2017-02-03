Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne yönelik şafak vakti operasyon başlatıldı. Ekipler tarafından daha önceden belirlenen 30 adrese baskın düzenlendi. Özel hareket polislerinin katıldığı operasyonda, baskın düzenlenen mahallelerde uzun namlulu silahlarla geniş güvenlik önemleri alındıktan sonra, zanlıların bulundukları evlere koçbaşlarıyla kapılar kırılarak içeri girildi. PKK/KCK terör örgütü, örgüt mensuplarını ve örgüt elebaşını övücü mahiyette paylaşımda bulunan, terör örgütü propagandası yapan ve devlet yetkilerini aşağılayıcı paylaşımlarda bulunan 22 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi. Zanlılar daha sonra sorgulanmak üzere il emniyetine götürüldü.

Süleyman Cenk İdaye