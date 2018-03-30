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Adana’da PKK/KCK operasyonu: 33 gözaltı

Adana’da PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen şafak vakti operasyonunda 1’i çocuk 5’i kadın 34 kişi gözaltına alındı.

Adanada PKK/KCK operasyonu: 33 gözaltı

30 Mart 2018 06:58

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, PKK/KCK’ya yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Baskın düzenlenen yerlere önce zırhlı birlikle gidip çevrede güvenlik önlemi alırken ardından özel hareket timleri evlere girdi. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. 

Operasyonda, PKK/KCK adına eylem, faaliyet yürüttüğü, örgütün çağrıları üzerine düzenlenen yasadışı gösteriler yaptıkları, terörist cenazelerine katıldıkları ve kırsala eleman temin ettiği öne sürülen 5’i kadın 1’i çocuk 34 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.  

 

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