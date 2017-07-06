Adana’da PKK’nın mahalle yapılanmasına darbe

Operasyonla Akdeniz yapılanmasıyla birlikte çökertilen kentteki mahalle yapılanmalarının yeniden oluşumunun engellendiği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK üyesi olduğu ve örgüt adına mahallelerdeki korsan gösterileri düzenlediği ileri sürülen şahıslara yönelik 23 Haziran’da yapılan operasyonda Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, 12’si kadın 31 kişi yakalanmıştı. Sorguları tamamlanan zanlılardan 3 kadın emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 9’u kadın 28 kişi ise sabah saatlerinde sağlık kontrolü için adli tıp birimine getirildi.



Geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden bazılarının 'Deyar' ailesine mensup olduğu ve keşif ve eylem yapmak için kırsaldan kente gelen terör örgütü mensuplarını evlerinde barındırdıkları, bazılarının da yasa dışı gösterilere katıldığı ileri sürüldü.

23 Haziran'da yapılan operasyonla, PKK'nın Akdeniz yapılanmasıyla birlikte çökertilen kentteki mahalle yapılanmalarının yeniden oluşumunun engellendiği belirtildi.