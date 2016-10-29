Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şafak vakti aralarında özel harekatında olduğu yaklaşık 300 polisle bölücü terör örgütüne yönelik operasyon başlattı. Eş zamanlı olarak Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde korsan gösterilerin meydana geldiği mahallelerde 25 adrese polis girdi. Kritik yerlere terörle mücadele ekipleri özel harekat polisiyle birlikte girdi. Adreslerden çok sayıda şahıs gözaltına alınarak adli tıp birimine getirilip sağlık kontrolünden geçirildi. Bir zanlı kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Sizin işiniz yok mu, gidin eve yatın ne yapıyorsunuz" diye tepki gösterdi.