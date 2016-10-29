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Adana’da PKK'ya 300 polisle operasyonu

Adana’da bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adanada PKKya 300 polisle operasyonu

29 Ekim 2016 07:14
Adana’da PKK'ya 300 polisle operasyonu - Tıkla İzle

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şafak vakti aralarında özel harekatında olduğu yaklaşık 300 polisle bölücü terör örgütüne yönelik operasyon başlattı. Eş zamanlı olarak Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde korsan gösterilerin meydana geldiği mahallelerde 25 adrese polis girdi. Kritik yerlere terörle mücadele ekipleri özel harekat polisiyle birlikte girdi. Adreslerden çok sayıda şahıs gözaltına alınarak adli tıp birimine getirilip sağlık kontrolünden geçirildi. Bir zanlı kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Sizin işiniz yok mu, gidin eve yatın ne yapıyorsunuz" diye tepki gösterdi.

Etiketler: adana, Adana Emniyet Müdürlüğü, PKK operasyonu


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