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Adana’da PKK’ya şafak vakti operasyon: 20 gözaltı

Adana’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınırken evlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel içerikli dökümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüphelinin babası ise oğlu polis aracına binerken oğlunu öpmek istedi.

Adanada PKKya şafak vakti operasyon: 20 gözaltı

11 Ağustos 2017 07:19
Adana’da PKK’ya şafak vakti operasyon: 20 gözaltı - Tıkla İzle

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu ve eylemde bulunduğu öne sürülen 30 kişinin evine şafak vakti operasyon düzenledi. Asayiş ve Özel Harekat şubelerinden yaklaşık 500 polisin katıldığı operasyona, helikopter de havadan destek verdi.

Özel harekat timlerinin kapıların başında uzun namlulu silahlarla beklerken evlere giren ekipler, 20 kişiyi gözaltına aldı. Adana Adli Tıp Kurumu’nda sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

Umutcan İşledici

Etiketler: adana, pkk, şafak operasyonu


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