Adana’da polis karakolu yakınına EYP atıldı

Alınan bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi Bahçelievler Caddesi’nde bulunan Dağlıoğlu Polis Karakolu’nun çevresinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz yüzü kapalı 6 kişi karakolun arka sokağında bulunan eczanenin önüne cam parçası tesirli EYP attı. EYP’nin atılmasının ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bu sırada karakolda bulunan Özel Harekat Polisi de şahısların arkasından havaya ateş açtı ancak şahıslar yine de olay yerinden kaçtı. Ölü ya da yaralının olmadığı saldırı sonrası Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız da bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Olay yeri inceleme polislerinin çalışması bölgede sürerken Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Ayrıca karakol yakınında olayla ilgisi olduğu öne sürülen 1 kişinin yakalandığı öğrenildi.

Umutcan İşledici

