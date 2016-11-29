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Adana’da polis memuru kardeşi ve yengesini öldürdü

Adana’nın Ceyhan ilçesinde, kardeşi ve yengesini alacak verecek mevzusu yüzünden öldürdüğü iddia edilen polis memuru gözaltına alındı.

Adanada polis memuru kardeşi ve yengesini öldürdü

29 Kasım 2016 07:22

Edinilen bilgiye göre, dün saat 22.30 sıralarında Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde görevli olan polis memuru İsmail D. Ceyhan ilçesi Çataklı Mahallesi’nde karşılıklı müstakil evlerde oturduğu kardeşi Hüseyin D. ile bir süre önce alacak verecek konusu yüzünden sorun yaşadı. İkili arasında dün akşam alacak mevzusu yüzünden tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle beraber beylik silahıyla kardeşi İsmail D.’yi ve yengesi Seyide D.’yi öldürdü. Kısa bir süre sonra Hüseyin D.’nin evinde silah sesleri geldiğini duyan komşular, jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, evde Hüseyin D. ve Seyide D’nin cesetlerini buldu. İki çocuk sahibi olan Demir çiftinin cenazeleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Bir süre saklana İsmail D. daha sonra jandarmaya teslim oldu. Jandarma olay ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor. 

Etiketler: adana, Ceyhan, cinayet


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