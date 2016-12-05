Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi, Kurtuluş Mahallesi 64017 Sokaktaki bir iş yeri sahibi, üzerinde kan lekeleri olan 44 BH 479 plakalı otomobilin iş yerinin önünde park edildiğini fark edince durumu polise bildirdi.İhbar üzerine harekete geçen polis olay yerine geldiğinde, otomobilin kaza yaptığını, her tarafında kan lekeleri olduğunu, ön sağ koltukta da yoğun kan lekesi olduğunu, arka koltukta da pompalı tüfek olduğunu görünce olay yeri ve cinayet ekiplerine haber verdi. Polis, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden yaptığı incelemede otomobili bir kişinin getirip araçtan indikten sonra çarptığı yere bir süre bakıp daha sonra otomobili kilitleyerek olay yerinden ayrıldığını belirledi.

Polis, kilitli olduğu için açıp araçta inceleme yapamadı. Bu arada plakadan belirlenen otomobilin sahibi Yakup B. olay yerine çağrıldı. Yakup B., aracı bir arkadaşına emanet olarak verdiğini söyledi. Otomobil sahibinin kimliğinden GBT’si kontrol edildiğinde cinayetten arandığı belirlenerek gözaltına alındı. Polis, otomobili çekici ile polis merkezine götürerek geniş çaplı araştırma başlattı.

