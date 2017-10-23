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Adana'da pompalı alarmı

Adana'da bir barın bodyguardından şüphelenen polis yaptığı üst aramasında ruhsatsız tabanca, otoparkta yapılan aramada ise 2 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirdi.

Adanada pompalı alarmı

23 Ekim 2017 09:39

İstanbul'da pompalı tüfekle 13 Ekim günü Pendik İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çıkışında eski kız arkadaşı Helin P.'yi erkek arkadaşlarıyla gören Mustafa Y.'nin yanında getirdiği av tüfeğiyle öğrencilere ateş açması sonucu Helin P.'yi öldürmesi, iki arkadaşını da yaralamasından sonrası Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, özellikle pompalı tüfeklerin toplatılması yönünde talimat verdi. 

Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma ekipleri de dün gece özellikle pompalı tüfeklerin bulunması için bar önlerinde uygulama yaptı. Yapılan bu uygulamada bir bodyguardın üzerinden ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Bodyguard gözaltına alındı. Polis otoparkta yaptığı aramada ise 2 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirdi. Adana polisinin son bir haftada ele geçirdiği pompalı tüfek sayısı 18'e çıktı.  

Fatih Keçe

 

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