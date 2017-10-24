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Adana’da portakal hasadı başladı

Türkiye’nin narenciye ihtiyacının 3’te birinin karşılandığı Adana’da, erkenci portakal hasadı başladı. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, bu sene aşırı sıcaklar nedeniyle rekoltenin düşük olacağını söyledi.

Adanada portakal hasadı başladı

24 Ekim 2017 10:38
Adana’da portakal hasadı başladı - Tıkla İzle

Yüreğir ilçesindeki Havutlu Mahallesi’nde yetişen ve kilosu cinsine göre 70 kuruş ile 1 lira arasında değişen erkenci portakal Türkiye’nin dört bir yanı başta olmak üzere İngiltere, Romanya, Rusya, Polonya ve Ukrayna’ya gönderiliyor.

Adana'da yaklaşık 130 bin dekar alanda üretimi yapılan portakalda, yaz ve sonbahar mevsiminin kurak ve sıcak geçmesi nedeniyle rekoltenin düşmesi bekleniyor.

Hasat sırasında İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Çukurova çiftçisinin bu sene limon hariç diğer ürünlerden memnun olduğunu söyledi. Doğan, “Narenciye ürünlerinde fiyatlar fena sayılmaz. Dönüme 4,5 ve 6 ton arasında verim alınıyor. Bu sene havaların sıcak gitmesiyle verimde geçen yıla göre düşüş bekliyoruz. 500 ton verim alırız bu sene” diye konuştu.
Doğan, sıcak hava yüzünden etkilenen portakalın bu sene kısa boylu olacağını da sözlerine ekledi.
Adana’da yaz aylarında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havalar nedeniyle karpuz, kavun, yer fıstığı ve limon ile mandalina gibi narenciye ürünleri zarar görmüştü. Portakal da hasadının başlamasıyla zarar gören ürünler arasına girdi. 

Umutcan İşledici
 

Etiketler: adana, portakal

 

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