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Adana'da sahte içki operasyonu

Adana polisi yaptığı operasyonda, 4 bin 115 şişe sahte içki, 5 bin paket ise kaçak sigara ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


30 Aralık 2016 13:27

Edinilen bilgiye göre, Adana'nın Ceyhan ilçesinde 29 Aralık 2016 tarihinde bir kişi hayatını kaybetti. Yapılan incelemede şahsın sahte içki kullandığı için öldüğü belirlendi. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesi sahte içkinin piyasaya sürülmemesi için harekete geçti. Polis sahte içkilerin Mısır Çarşısı'nda satıldığını belirleyerek buraya operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 7 farklı depo ve iş yerinde 4 bin 115 sahte içki, 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Polis 2 şahsı da gözaltına aldı.
Gerçekleştirilen bu çalışmalar ile 980 bin liralık haksız kazanç ve vergi kaybının da önlendiği öğrenildi. 

Fatih Keçe
 

Etiketler: adana, sahte içki


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