Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yıl boyunca sahte içki tacirlerine şok baskınlar düzenledi. Yapılan baskınlarda onlarca sahte içki imalathanesi ortaya çıkartılırken, 70 bin şişe sahte içki ele geçirildi. 2016 yılında Türkiye genelinde sahte içkiden dolayı birçok kişi hayatını kaybederken, Adana polisinin yaptığı operasyonlar sayesinde Adana'da sahte içkiden ölümler yaşanmadı.

Adana polisi yılbaşı öncesi sahte içki imal edecek kişilere yönelik çalışmalarını artırarak yılın en çok içki tüketildiği yılbaşı gecesi vatandaşların sahte içki tüketmesinin önüne geçmeyi amaçlıyor.

Fatih Keçe

ADANA