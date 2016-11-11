Diğer
Kategoriler

Adana'da sahte içkiye geçit yok

Adana polisi yaptığı operasyonlarda, 70 bin şişe sahte içki ele geçirerek piyasaya sürülmesine izin vermedi.


11 Kasım 2016 09:40

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yıl boyunca sahte içki tacirlerine şok baskınlar düzenledi. Yapılan baskınlarda onlarca sahte içki imalathanesi ortaya çıkartılırken, 70 bin şişe sahte içki ele geçirildi. 2016 yılında Türkiye genelinde sahte içkiden dolayı birçok kişi hayatını kaybederken, Adana polisinin yaptığı operasyonlar sayesinde Adana'da sahte içkiden ölümler yaşanmadı.
Adana polisi yılbaşı öncesi sahte içki imal edecek kişilere yönelik çalışmalarını artırarak yılın en çok içki tüketildiği yılbaşı gecesi vatandaşların sahte içki tüketmesinin önüne geçmeyi amaçlıyor. 

Fatih Keçe
ADANA

Etiketler: Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suç


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!