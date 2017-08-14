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Adana’da seyir halindeki mobil araç alev alev yandı

Adana’da seyir halindeyken yanmaya başlayan mobil araç, bir anda alev topuna döndü.

Adanada seyir halindeki mobil araç alev alev yandı

14 Ağustos 2017 00:38

Edinilen bilgiye göre, olay, Karaisalı İlçesi Güvenç Mahallesi yakınlarında Adana-Karaisalı otoyolunda meydana geldi. Bir operatör şirketine ait mobil araçta henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İsmi öğrenilemeyen araç sürücüsü aracın alev aldığını fark edince hemen sağa çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Karaisalı istasyonundan olay yerine gelen ekipler araca müdahale etti. Alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, mobil aracın tamamen kullanılamaz hale geldiğini öğrenildi.

Öte yandan, trafiğe kapanan yol, yangının söndürülmesiyle tekrardan ulaşıma açıldı. 

Süleyman Cenk İdaye
 

Etiketler: adana, araç yangını


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