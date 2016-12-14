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Adana'da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Adana'da gece başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç dalları gövdeden ayrılarak araçların üzerine düştü, sabah işe giden vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

Adanada şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

14 Aralık 2016 10:15
Adana'da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi - Tıkla İzle

Adana Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün internet verilerine göre saatte 31 kilometre hıza ulaşan rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Gece başlayan aşırı rüzgar sabah da devam edince işe giden vatandaşlar zor anlar yaşadı. Rüzgarın etkisiyle bazı ağaç dalları ise gövdelerinden ayrılarak araçların üzerine düştü. Bir vatandaşın otomobilinin üzerine düşen dal nedeniyle otomobilin camında ve tavanında hasar oluştu.
Şehirde rüzgar etkili olmaya devam ederken, hava sıcaklığı gündüz 9 dereceye, gece ise 0 dereceye kadar düştü. 


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