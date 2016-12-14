Adana Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün internet verilerine göre saatte 31 kilometre hıza ulaşan rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Gece başlayan aşırı rüzgar sabah da devam edince işe giden vatandaşlar zor anlar yaşadı. Rüzgarın etkisiyle bazı ağaç dalları ise gövdelerinden ayrılarak araçların üzerine düştü. Bir vatandaşın otomobilinin üzerine düşen dal nedeniyle otomobilin camında ve tavanında hasar oluştu.

Şehirde rüzgar etkili olmaya devam ederken, hava sıcaklığı gündüz 9 dereceye, gece ise 0 dereceye kadar düştü.