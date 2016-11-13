Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesindeki bir otelde fuhuş yapıldığı ihbarını aldı. Polis, savcılıktan alınan izinle seri numarası önceden alınmış paralar ile otele gitti. Polis, resepsiyon görevlisi Kadir T.'ye "Bir oda lazım" deyince görevli "Tek mi çift mi olsun" diye sordu. Polis, "Tek mi çift mi derken, ben tek kişiyim zaten" dedi. Bunun üzerine görevli "Tek fuhuş yapmak istemeyenler, çift ise fuhuş yapmak isteyenler, isterseniz odanıza kadın gelebilir" dedi. Polis, bunun üzerine kabul ederek, "Çift diyorum o zaman, gelsin bir kadın" dedi. Bunun üzerine Kadir T., Suudi Arabistan uyruklu Ali Hamad A.'yı (45) arayarak kadın göndermesini istedi. Ali Hamad A. da Suriye uyruklu Faten El Z.'yi (38) otele gönderdi. Polis, odasına gelen kadına 150 lira, resepsiyon görevlisine 100 lira ve aracıya da 50 lira para verdikten sonra kimliğini gösterip polis olduğunu söyledi. Resepsiyon görevlisi ve Suudi Arabistanlı aracı gözaltına alınırken, kadının ise mağdur olarak ifadesi alındı. Mağdur kadın, ifadesinde Ali Hamad A. ile Suudi Arabistan'da tanıştığını, savaş çıktığı için Suriye'den Türkiye'ye geldiğini, Ali Hamad A.'nın da burada olduğunu öğrenince onunla irtibata geçtiğini, maddi durumunun iyi olmadığını söyleyince Ali Hamad'ın fuhuş yaparak para kazanabileceğini söylemesi üzerine fuhuş yapmaya başladığını söylediği öğrenildi.

İki zanlı ise sorgularında suçlamaları kabul etmedi. Zanlılar, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan zanlılardan Ali Hamad A. yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, resepsiyon görevlisi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fatih Keçe

ADANA