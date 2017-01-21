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Adana’da silahlı-bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Adana’da 3 kişi arasında geçen silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Adanada silahlı-bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

21 Ocak 2017 08:09
Adana’da silahlı-bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı - Tıkla İzle

Olay, 04.30 sıraların merkez Seyhan İlçesi Yeni Baraj Mahallesi 68021 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özkan Tatlı (31)'nın evinin önünde aralarında nedeni belli olmayan sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma sonucunda Özkan Tatlı (31) zırh diye tabir edilen kesici aletle, Ahmet Berber (26) ve Ferdi Çağlar (32)’ı yaraladı. Daha sonra Ahmet Berber silahla ateş ederek, Özkan Tatlı’yı sırtından vurdu. Ambulansla Adana Devlet Hastanesine kaldırılan Özkan Tatlı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Ferdi Çağlar ve Ahmet Berber olay yerinden kaçarak kendi araçlarıyla hastaneye gitti. Aldığı bıçak darbesi sonucu ağır yaralanan Ahmet Berber’in hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Ferdi Çağlar ise ayakta tedavi edilerek polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polis ekipleri olay ilgili soruşturma başlattı. 

Süleyman Cenk İdaye

Etiketler: adana, silahlı-bıçaklı kavga


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