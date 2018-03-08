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Adana'da silahlı kavga: Yoldan geçen 2 kişi yaralandı

Adana’da iki grup arasındaki silahlı kavga sırasında yoldan geçen bir kadın ve bir çocuk yaralandı.

Adanada silahlı kavga: Yoldan geçen 2 kişi yaralandı

08 Mart 2018 23:58

Olay, Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi 57142 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat K. ile kimliği belirlenemeyen bir şahıs arasında bilinmeyen sebepten silahlı kavga çıktı. Kavga sırasında kullanılan av tüfeğinden çıkan saçmalar sokaktan geçen Zerrin K. ve 18 yaşından küçük Abdülkadir E.’ye isabet etti. Silah sesleri duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaralıları Adana Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesine kaldırdı. Zerrin K. başından yaralanırken Abdülkadir E.’in sırtından yaralandığı öğrenildi. Yaralıların tedavileri devam ediyor.

Öte yandan, polis olayda kullanılan av tüfeğini Denizli Mahallesi 57026. Sokak içerisinde bulunan bir metruk binada buldu. Silah incelemek üzere emniyete götürüldü.
Olay ilgili soruştur devam ederken olayı gerçekleştiren zanlıların yakalama çalışmaları sürüyor  

Süleyman Cenk İdaye

Etiketler: adana, silahlı kavga

 

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