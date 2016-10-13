Adana Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 20 Ağustos 2016 tarihinde Gaziantep'teki bir düğün töreni esnasında meydana gelen terör saldırısında çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiği ve yaralandığı hatırlatılarak, bu olayın milli kültür ve geleneğin bir parçası olan ve ülke genelinde vatandaşlar tarafından açık ve kapalı alanlarda yapılan düğün ve benzeri etkinliklere yönelik tedbirler alınmasını zaruri hale getirdiği ifade edildi.

Bu kapsamda, halkın huzuru, can ve mal güvenliği, milletin birlik ve beraberliğine kast eden, kamu düzeni ve bütünlüğünü tehdit eden terör eylemlerinin engellenmesi ve üzücü olayların yaşanmaması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/c maddesi uyarınca il genelinde kamuya açık cadde, sokak, boş arsa ve alanlarda yapılan düğün, nişan, sünnet, asker uğurlanması gibi etkinliklerin yapılmasının yasaklandığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, kapalı mekanlarda yapılacak düğün gibi organizasyonları düzenleyen işletmelerin temin edecekleri özel güvenlik personelinin irtibat bilgileri ile birlikte bağlı bulundukları kaymakamlıklara önceden bildirim yapacakları kaydedildi.

Yasaklama kararına uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi hükmü uyarınca işlem yapılacağı belirtildi.

Yasaklama kararının uygulanmasından, kontrol ve takibinden belediye başkanlıkları, kolluk teşkilatları ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nün sorumlu olduğu ve alınan kararın 12 Ekim 2016'dan tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği bildirildi.