Diğer
Kategoriler

Adana'da 'sözleşmeli' fuhşu polis bozguna uğrattı

Adana'da kimsesiz ve yardıma muhtaç kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla tutuklanan 9 erkeğin, "Kadını bulan bin lira alır, her fuhuştan yüzde 50 pay alır, gerisi aracılık yapana kalır, kadınlar güzel giyinmeli bakımlı olmalı" diye 1 ya da 2 yıllık sözleşme imzalattıkları ortaya çıktı.

Adanada sözleşmeli fuhşu polis bozguna uğrattı

21 Nisan 2018 08:48

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri ekipleri 17 Nisan'da kimsesiz ve yardıma muhtaç kadınlara zorla fuhuş yaptıran, fuhşa aracılık ve yer temininde bulunduğu öne sürülen kişilerin evlerine şafak vakti baskın yaptı. Bazı evlere özel harekat polisiyle giren polis 9 erkeği gözaltına aldı. Zanlıların 23 kadına zorla fuhuş yaptırdığı saptandı. Kadınlarda emniyete getirilerek ifadeleri alındı.
Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen zanlılar Ali K. (34), Muhittin B. (45), Hüsnü Ö. (31), Hıdır A. (49), Harun Ö.(31), Yaşar Y. (57), Erol A. (36), Mehmet K. (50) ve İkbal K. (50) ise ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Suçlamaları kabul etmeyip teknik takipteki konuşmalarında "kadın ayarlayalım" diyen zanlıların şaka yaptıklarını söylediği öğrenildi. Zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

"Bize sözleşme imzalattılar" 

23 mağdur ise zanlıların kendilerine ne yaptığını tek tek anlattığı ortaya çıktı. Çoğunun okuma-yazması bile olmayan kadınların, zanlıların kendilerini bir şekilde bularak "İsterseniz size para kazandırırım, kalacak yer ve yemek veririm' diyerek kandırıp daha sonra da fuhuş yaptırdığı belirlendi. Ayrıca kadınların verdiği ifadede zanlıların Adana ve çevre ilçelerdeki kimsesiz ve yardıma muhtaç kadınları bulup otoyol ve parkta fuhuş yaptıracak kişiye getirdiği, bundan dolayı bin lira para aldığı, ayrıca her fuhuştan yüzde 50 pay aldığı belirlendi. Kadınların ayrıca fuhuş yaptıran kişinin sözleşme hazırladığı ve bunu de kendilerine imzalattığını söylediği öğrenildi. Bu sözleşmede "Kadını bulan bin lira para alır. Her fuhuştan yüzde 50 pay alır. Geriye kalan yüzde 50'yi ise aracılık eden alır. Kadınlar güzel giyinip bakımlı olmalı" yazdığı öğrenildi.

"Günde 60 kişiyle birlikte oldu" 

Kadınların otoyola 4'er kişilik araçlarla götürüldüğü, genelde otoyolda köprü altına bırakıldığı, burada kamyonları ve diğer araçları durdurarak 20 ile 100 lira karşılığında fuhuş yaptıklarını belirlendi. Ayrıca kadınların bilerek otoyol köprü altına bırakıldığı, köprünün üzerinde ise zanlıların beklediği, polisin gelmesi durumunda buradan kaçtıkları ya da fuhuş sırasında bir olumsuzluk olduğunda müdahale ettikleri tespit edildi.
Zanlıların fuhuş yaptırdığı 23 kadından 16'sı şikayetçi oldu.  

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya
 

Etiketler: arı

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç