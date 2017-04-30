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Adana'da 'sudan sebep' vahşet

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, cinnet geçiren bir kişinin, tabancayla 2 kardeşini ve onların eşlerini öldürüp, 9 yaşındaki yeğenini de ağır yaraladığı vahşetin sebebinin, 3 katlı evin ortak kullanılan suyu olduğu ortaya çıktı.

Adanada sudan sebep vahşet

30 Nisan 2017 22:03

İlçeye bağlı Dokuztekne Mahallesi, Dokuztekne Sokak'ta meydana gelen olayda Yusuf Albayrak, su aboneliği üzerine kayıtlı olan 3 katlı evde birlikte oturdukları kardeşleri Mustafa ve Ahmet Albayrak ile su faturası yüzünden tartışmaya başladı. Kardeşlerinden her kat için kendilerinin su abonesi olmasını isteyen Yusuf Albayrak, tartışma sırasında cinnet geçirince, üzerinde taşıdığı tabancayla ağabeylerinin üzerine kurşun yağdırdı.

Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet Mustafa ve Ahmet Albayrak kardeşler olay yerinde hayatını kaybetti.
Evden çıkan Yusuf Albayrak, öldürdüğü kardeşlerinin eşleri Gülsüm Albayrak ve Teslime Albayrak'ı da çalıştıkları bağda tabancayla vurarak öldürdü. Annesinin yanında bulunan ve ağır yaralanan 9 yaşındaki Furkan Albayrak ise hastaneye kaldırıldı.

Olaydan sonra tabancayla intihar etmek isterken yaklaşık 1 saat süren çabanın ardından ikna edilerek gözaltına alınan Yusuf Albayrak'ın sorgulaması sürüyor.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya
 

Etiketler: adana, vahşet


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